FHC promete financiar reconstrução de Goiás velho O presidente Fernando Henrique Cardoso prometeu nesta tarde que o Governo vai financiar a reconstrução do centro histórico da cidade de Goiás, destruído pelas chuvas dos últimos dias. A antiga capital goiana, conhecida como Goiás Velho, fica a 130 quilômetros de Goiânia. Fernando Henrique anunciou que o Ministério da Cultura vai destinar imediatamente R$ 2 milhões por meio do Programa Monumenta, financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). O presidente disse ainda que o Ministério do Esporte e Turismo vai reconstruir uma ponte. Além disso, segundo o presidente, empresas vão contribuir por meio da Lei Rouanet. "Vamos reconstruir para melhor esta cidade", disse o presidente, ao proferir um rápido discurso na praça central da cidade para um público de cerca de 500 pessoas. Debaixo de um sol forte, o presidente visitou as casas destruídas pela enchente acompanhado do governador de Goiás, Marcone Perillo, e do ministro da Integração Nacional, Ney Suassuna. Fernando Henrique lembrou que o seu bisavô, Felicíssimo do Espírito Santo, foi governador de Goiás no século XIX e morou na cidade. Ele permaneceu pouco mais de uma hora em Goiás e deixou o centro em direção ao helicóptero que o levaria a Brasília.