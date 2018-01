FHC pede calma no debate da sucessão O presidente Fernando Henrique Cardoso defendeu a "preservação de um bom meio ambiente político" no País, após participar do encerramento do encontro Diálogo de Alto Nível sobre Desenvolvimento Sustentável na Amazônia. Ele evitou responder se considera irreversível a candidatura presidencial da governadora do Maranhão, Roseana Sarney (PFL), e disse que é necessário agregar em vez de agredir. "Não se deve deixar que a temperatura política esquente à toa", afirmou. Fernando Henrique classificou de "excelente" o pacto de boa convivência proposto por Roseana, com quem jantou e conversou por mais de duas horas na quarta-feira, no Palácio da Alvorada. "Não vejo razão para ninguém agredir ninguém", disse o presidente, realçando que isso vale não só para os partidos da base governista, mas também para os de oposição. "Não é necessário agredir. O que a gente precisa é agregar, não é agredir." O presidente disse que Serra pensa da mesma forma. "Ele está de acordo, isso é uma questão normal. Não apenas entre o ministro Serra e outros candidatos, do PMDB, do PFL, do PPB, mas também da oposição", disse FHC. "Com o Lula, eu sempre que posso tenho um relacionamento público e também privado, correto, com o Lula, e vice-versa." Fernando Henrique afirmou que é natural a disputa partidária, mesmo entre aliados, e que ainda não se sabe qual será o desfecho do atual cenário. "A mesma preocupação que eu tenho com o meio ambiente, da preservação e da transformação ao mesmo tempo, temos que ter na política." Fernando Henrique defendeu a estabilidade da democracia e disse que o sistema político deve suportar eventuais alternâncias de poder.