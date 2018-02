FHC pede calma ao PSDB para escolha de candidato O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso criticou hoje uma suposta precipitação do governo em torno da campanha eleitoral e defendeu que o PSDB não tome uma decisão apressada na definição do candidato à Presidência da República entre os governadores de São Paulo, José Serra e de Minas, Aécio Neves. Para ele, a escolha do melhor candidato virá em um tempo "oportuno".