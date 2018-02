FHC participa de inauguração de estação de trem em SP Em pleno discurso do prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, na inauguração das estações USP Leste e Comendador Ermelino da Linha F da CPTM, na zona leste da capital paulista, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso subiu ao palanque onde também estava o governador de São Paulo, José Serra. Kassab agradeceu a presença de FHC e disse que o ex-presidente "abrilhantava" o evento. Serra, por sua vez, lamentou a ausência do ex-governador do Estado Geraldo Alckmin, que, segundo ele, recebeu convite para comparecer à inauguração, mas já tinha outro compromisso em Ourinhos, no interior paulista. Questionado, Serra disse que FHC estava no evento para visitar uma exposição de fotos sobre a história da USP, no novo campus e prestigiar as obras de expansão de transporte metropolitano. "A USP fez muitos homens públicos. (A exposição de fotos) é uma homenagem que a USP faz a seus alunos e professores, e o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso nos deu a honra de vir prestigiar", disse Serra. FHC, por sua vez, disse que compareceu ao evento a convite do secretário estadual de Transportes Metropolitanos, José Luiz Portella. "Ele me fez vir aqui, mesmo com chuva, para ver o trabalho formidável que estão fazendo", declarou. FHC negou que sua presença indicasse apoio político à reeleição do atual prefeito Gilberto Kassab. "Não vim para um palanque político. Vim para a inauguração de uma obra importante para a zona leste e a USP", reiterou. "Quando chegar o momento adequado, eu falo o que acho sobre política", acrescentou. Apesar da negativa, FHC já deu sua opinião sobre a sucessão municipal na capital paulista. Na avaliação dele, o ex-governador Geraldo Alckmin deveria ceder a vaga em uma candidatura conjunta de DEM e PSDB, e aguardar as eleições de 2010 para candidatar-se ao governo do Estado, deixando a disputa deste ano para Kassab.