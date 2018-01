FHC participa de festa de aniversário de filha no Rio O presidente Fernando Henrique Cardoso e a primeira-dama, dona Ruth Cardoso, participaram, no Rio, da festa de aniversário de sua filha Beatriz Cardoso, no sábado à noite. A comemoração, que reuniu cerca de 30 convidados, foi no apartamento de Paulo Henrique Cardoso, irmão de Beatriz, em São Conrado, zona sul da cidade. O casal permaneceu na cidade durante todo o domingo. Mas ao contrário das últimas vezes em que visitaram o Rio, eles não ocuparam a residência oficial do prefeito, na Gávea Pequena, que está em reformas, como explicou César Maia. O presidente e dona Ruth ocuparam a suíte presidencial do Hotel Intercontinental, em São Conrado, que já recebeu personalidades como os Rolling Stones, Placido Domingo, Steve Wonder e Axl Rose. A suíte, de 120 metros quadrados, que tem diária de R$ 3.250,00, foi totalmente redecorada em 48 horas para receber Fernando Henrique. O casal almoçou no hotel com Beatriz e os dois netos e retornou à Brasília por volta das 16h30.