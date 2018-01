FHC participa de evento com Serra em São Paulo O presidente Fernando Henrique Cardoso já chegou a São Paulo, onde logo mais participa, acompanhado do ministro da Saúde e pré-canditado do PSDB à Presidência, José Serra, e do governador Geraldo Alckmin, da inauguração da nova sede da Associação Paulista dos Cirurgiões Dentistas. Segundo a assessoria de imprensa da presidência, Fernando Henrique fica em São Paulo até sábado, por volta das 19h, quando embarca para o Rio de Janeiro para o aniversário da filha Beatriz. No domingo, Fernando Henrique deve seguir para Brasília. Na segunda-feira pela manhã, o presidente embarca para o Recife, onde participa da comemoração dos 10 anos do Programa de Agentes Comunitários de Saúde. Serra também deve ficar em São Paulo este fim de semana.