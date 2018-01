FHC nega que tenha discutido aumento da CPMF O presidente Fernando Henrique Cardoso afirmou no início da noite desta quarta-feira, por intermédio de seu porta-voz, que não discutiu com os presidentes dos partidos, em reunião na terça-feira, a elevação da alíquota CPMF como forma de compensar a perda de receita que a União terá com a correção da tabela do IR da Pessoa Física. Fernando Henrique informou, segundo o porta-voz Georges Lamazière, que a compensação da perda de arrecadação é um assunto que será discutido pelo Congresso quando forem reabertos os trabalhos em 15 de fevereiro. Na reunião desta terça-feira, os presidentes dos partidos, de acordo com o porta-voz, levaram a Fernando Henrique uma avaliação sobre as dificuldades de aprovação da proposta de compensação da perda de receita com modificações na Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL). Na reunião, o presidente, conforme relato de Lamazière, recordou aos presidentes dos partidos as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal. O porta-voz disse que os presidentes dos partidos chegaram a mencionar "como uma possível alternativa à modificação do IOF". Lamazière acrescentou: "O presidente observou que o Banco Central seguramente vê problemas na proposta porque ela traz impactos sobre a taxa de juros". Lamazière declarou que a opção do aumento da CPMF não foi considerada em nenhum momento. Como conclusão da reunião, informou o porta-voz, ficou acordado que até a abertura dos trabalhos do Congresso os presidentes dos partidos presentes à reunião desta terça trarão a Fernando Henrique "uma fórmula melhor para solucionar a questão". "Entendo que a bola está no campo dos partidos, no Congresso", disse ele ao lembrar que cabe agora ao Congresso apresentar alternativas. Para Lamazière, a alternativa de elevação da CPMF não foi considerada "porque não é uma boa hipótese".