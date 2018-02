FHC lembra do apoio de Itamar antes de virar ministro O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso lamentou na tarde deste sábado a morte do ex-presidente e senador Itamar Franco (PPS) e ressaltou o lado ético "impecável" do senador mineiro. Com semblante abalado, Fernando Henrique concedeu entrevista coletiva no prédio onde mora em Higienópolis, centro de São Paulo. "Itamar era caracterizado, primeiro, por ter um comportamento ético impecável. Segundo, por ser uma pessoa persistente. Quando ele tinha um objetivo, ele ia lá."