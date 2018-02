FHC: ''''Ele cospe no prato que comeu'''' O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso reagiu ontem à declaração de Lula, que chamou os antecessores de "pé-frio". "Ele precisa olhar com um pouquinho mais de respeito aqueles que o antecederam. Fica feio, todo dia cospe no prato que está comendo", afirmou. No encontro com os empresários, Lula comentou que seu governo tinha sorte. "Um pouco de sorte não faz mal a ninguém. Deus me livre ser pé-frio como outros foram neste país", afirmou. "A sorte só ajuda quem trabalha duro." Ao falar da troca de posição do Brasil, de devedor para credor internacional, disse que a "sorte" foi possível com o ajuste fiscal de 2003 e o aumento do superávit para 4,23% do PIB.