FHC é um homem de muita coragem, ironiza Tarso Em tom irônico, o ministro das Relações Institucionais, Tarso Genro, disse hoje que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso é "um homem de muita coragem" ao querer a comparação entre a sua administração (1995 a 2002) e o governo Lula. "Um presidente que chega no fim dos seus oito anos de mandato com economia estagnada, inflação alta, juros altos, dívida pública quadruplicada, exportações sem financiamento e aceita comparação é realmente corajoso", provocou Tarso, em entrevista concedida no Palácio do Planalto. O ministro não quis, porém, rebater as críticas mais duras de Fernando Henrique, para quem o governo Lula só fica à frente do seu no quesito corrupção. "É difícil rebater porque, quando quisemos investigar graves fatos do governo dele, como a questão das privatizações selvagens e a suposta compra de votos para reeleição, a sua bancada no Congresso proibiu", afirmou. "Então é uma comparação impossível de ser feita". "Comparação avícola" Sem mencionar a crise do mensalão, que atingiu em cheio o Planalto e o PT, Tarso disse que o governo Lula não só promoveu as investigações como as aprofundou. "Adicionamos novos fatos para tratar de combater a corrupção sistêmica que tem o Estado brasileiro e que vem de muitos anos", argumentou. "No governo FHC não se pôde verificar nada porque essa verificação foi impedida." Na prática, o governo Lula também tentou impedir a instalação das CPIs dos Correios e dos Bingos, mas não conseguiu. Tarso disse ainda que Fernando Henrique fez uma "comparação avícola" ao afirmar ontem, na convenção do PSDB que oficializou a candidatura de José Serra ao governo paulista, que Lula e os petistas "estão cacarejando sobre ovos postos por outros". "Não vamos usar esse tipo de linguagem porque ajuda a rebaixar o debate político", insistiu. "Vamos fazer comparação e discutir programas". Recorrendo mais uma vez à ironia, Tarso foi enfático: "Essa foi a sinalização que o presidente Fernando Henrique deu ontem, muito boa para o País e para a democracia".