FHC e Serra voltam a participar de solenidade juntos O presidente Fernando Henrique Cardoso viaja nesta segunda-feira para Recife, onde participa, em companhia do ministro da Saúde, José Serra, pré-candidato do PSDB à presidência, de uma solenidade comemorativa aos 10 anos do Programa de Agentes Comunitários de Saúde. É a segunda vez em três dias que os dois participam juntos de uma solenidade. Na sexta-feira, em São Paulo, eles compareceram na inauguração da nova sede da Associação Paulista dos Cirurgiões Dentistas. Em Recife, onde o governo vai anunciar a superação da meta de atingir 150 mil agentes, prevista para até o final deste ano - deverá reunir também o governador de Pernambuco, Jarbas Vasconcelos, que poderá ser indicado pelo PMDB como vice na chapa de Serra.