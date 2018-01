FHC e Serra viajam para Recife O presidente Fernando Henrique Cardoso viaja nesta manhã Recife (PE), onde participará da cerimônia comemorativa dos 10 anos do Programa de Agentes Comunitários de Saúde. O presidente estará acompanhado do ministro da Saúde e pré-candidato à sucessão presidencial pelo PSDB, José Serra. O retorno do presidente a Brasília está previsto para as 16h45. Fernando Henrique seguirá direto para o Palácio da Alvorada, onde despachará com assessores.