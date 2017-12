FHC: É provável que partido saia unido no nome de Alckmin para Presidência

Brasília – O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso disse que a convenção nacional do PSDB não discute a candidatura do partido à sucessão de Temer, mas que é "provável" que o partido saia do encontro unido em apoio ao governador paulista, Geraldo Alckmin, principal presidenciável tucano. Alckmin assume hoje o comando do diretório nacional.

Em entrevista exclusiva ao Broadcast, serviço de cobertura em tempo real do Grupo Estado, antes de entrar na convenção nacional do PSDB, FHC disse hoje que é totalmente favorável à reforma da Previdência proposta pelo governo Michel Temer. Ele sugeriu ajustes para corte de privilégios. O partido hesita em obrigar seus parlamentares a votar a favor da proposta.

"Sou totalmente favorável. Sempre pode acertar um ou outro ponto para cortar mais privilégios", disse o ex-presidente.