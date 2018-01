FHC e Malan convenceram Aécio sobre IRPF O presidente Fernando Henrique Cardoso garantiu hoje ao presidente da Câmara, Aécio Neves (PSDB-MG), que a medida provisória a ser editada hoje vai manter a ?essência? do projeto de lei que corrige em 17,5% a tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF). Desde cedo, Fernando Henrique e a equipe econômica mobilizaram-se para neutralizar eventuais reações contrárias à decisão do governo de vetar o projeto de lei aprovado pelo Congresso e de assinar a MP. Hoje pela manhã, o presidente telefonou para Aécio a fim de deixar claro que o veto ao projeto não poderia ser interpretado como um ?confronto? com o Legislativo. ?O presidente reafirmou seu compromisso de preservar o espírito do legislador?, afirmou o deputado. Logo depois foi a vez de o ministro da Fazenda, Pedro Malan, ligar para Aécio para detalhar o texto da medida provisória. Aécio resistia à idéia do veto à proposta por entender que a decisão poderia atrapalhar o acordo entre todos os partidos no Congresso quando a correção foi votada pela Câmara e pelo Senado. Ao final da conversa, o presidente da Câmara deu sinais de que estava satisfeito com a saída encontrada pelo governo. Isto porque o presidente comprometeu-se a editar a MP no mesmo dia do veto à proposta. ?Isso foi fundamental?, disse Aécio. Ele acredita que o governo não terá ?maiores problemas? com o Congresso e conseguirá evitar a derrubada do veto presidencial pelo Legislativo. ?Ninguém quer criar problemas para o País?, acrescentou o tucano. Aécio Neves explicou que o veto ao projeto e a MP com um texto menos ambíguo foi a solução para não deixar brechas que possibilitariam ações judiciais por parte de pessoas jurídicas que poderiam reivindicar a mesma correção da tabela. Neste caso, estariam as pessoas jurídicas prestadoras de serviço que faturam entre R$ 120 mil e R$ 141 mil por ano. Segundo Aécio, a MP ainda deixará claro que o reajuste incidirá sobre o exercício de 2002 e não de 2001. É que o projeto aprovado pela Câmara no ano passado poderia dar margem a que o reajuste pudesse valer já para a declaração de ajuste deste ano, referente aos rendimentos de 2001. Aécio explicou também que a correção de 17,5% da tabela do IRPF irá incidir sobre os valores das deduções (dependentes e educação, por exemplo).