FHC e líderes discutem IRPF e segurança O governo e os líderes partidários irão estudar alternativas ao aumento da Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) instituído para compensar as perdas que deverão ocorrer com o reajuste em 17,5% da tabela do IR da pessoa física. A informação foi dada pelos presidentes dos partidos que integram a base de sustentação do governo após quase duas horas de reunião com o presidente Fernando Henrique Cardoso, no Palácio da Alvorada. Segundo eles, essas alternativas serão discutidas em uma nova reunião com o presidente, a ser convocada antes do início dos trabalhos legislativos, em 15 de fevereiro. O presidente do PMDB, Michel Temer, disse que ponderou ao presidente sobre a possibilidade de haver questionamentos jurídicos argumentando que não precisa haver compensação porque, no seu entender, a correção da tabela do IR não implica renúncia de receita. No seu entender, a renúncia de receita só ocorre quando há redução de alíquota ou eliminação de cumulatividade. Segundo ele, em razão deste questionamento, o governo poderia ter perdas políticas indesejáveis. O presidente do PSDB, José Aníbal, acrescentou que a compensação da perda de arrecadação com o aumento da CSLL é irrelevante diante da perda total referente à correção da tabela. "A compensação é de 10% do que o governo alega que irá perder. Isso é mais uma razão para encontramos alternativa que não seja a sobretaxação da CSLL", disse. O vice-líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PR), que representou o PPB na reunião, ressaltou que o governo não abrirá mão de alguma forma de compensação como determina a Lei de Responsabilidade Fiscal. "Algum aumento de carga tributária terá que haver e o Congresso e o governo agirão com a responsabilidade que o momento existe", afirmou. Ricardo Barros contou que o presidente Fernando Henrique disse, na reunião, que o governo não tinha intenção de tornar permanente a alíquota de 27,5% para o IR da pessoa física. Por isso, informou Barros, o presidente mostrou-se disposto a concordar com uma alteração no texto da medida provisória. Segurança Os presidentes dos partidos da base aliada informaram também que conversaram com o presidente sobre segurança pública. O presidente do PFL, Jorge Bornhausen, disse que apresentou ao presidente um estudo feito pelo deputado Moroni Torgan, com sugestões para tornar mais eficaz o combate à violência. Entre as medidas, citou a criação da escola superior de segurança pública. "Todos devemos colaborar, neste momento difícil, para darmos mais tranqüilidade à população", afirmou Bornhausen. O presidente do PSDB, José Aníbal, disse que o presidente está disposto a aceita sugestões de todos os partidos neste sentido. "Nós, partidos políticos, teremos que dar uma resposta à sociedade e essa resposta tem que ter conseqüência. Não pode ser uma ação só de momento", afirmou. Também foram discutidos outros projetos que devem ser prioridade na agenda de votações do Congresso este ano, como a prorrogação da CPMF. Eles querem incluir também o projeto que estabelece a fidelidade partidária e o que acaba com a cumulatividade das contribuições sociais.