FHC: é importante ter Marina e Aécio juntos no 2º turno O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso disse na noite desta terça-feira, 19, que a entrada de Marina Silva no cenário eleitoral, no lugar de Eduardo Campos, como candidata à Presidência pelo PSB, torna "garantida" a existência de um segundo turno. FHC afirmou ainda que o candidato do PSDB, Aécio Neves, não deve ver em Marina sua principal adversária nessa disputa, e sim a presidente Dilma Rousseff (PT).