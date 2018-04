FHC e Guerra vão a reunião para definir vice de Serra O presidente nacional do PSDB, senador Sérgio Guerra (PE), e o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC) chegaram às 13h10 para uma reunião com os dirigentes do partido aliado, o DEM. Do encontro, deve sair uma solução para o impasse sobre o vice do candidato do PSDB à sucessão presidencial, José Serra. O PSDB propõe o nome do tucano Álvaro Dias (PR) para compor a chapa, mas os aliados querem indicar um democrata.