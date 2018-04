FHC diz que telefonou para Lula após diagnóstico

FHC, que participou hoje de sabatina promovida pelo jornal Folha de S.Paulo e pelo portal UOL, ainda fez um afago no petista: "Depois da democratização, nós fomos os dois presidentes que ficaram mais tempo à frente do governo. E, de uma maneira ou de outra, marcamos a história contemporânea do Brasil". Indagado sobre ter citado Lula em diversas passagens de seu livro, recém-lançado "A parte e o Todo", o tucano disse: "Lula tem importância e é um dos marcos da história do Brasil. Eu prefiro me referir a esses marcos do que ficar aí catando formiga".

Segundo Fernando Henrique, a atuação do ex-presidente Lula foi decisiva, no auge da crise do mensalão, para dissipar a repercussão do escândalo político. FHC ressaltou que, ao invés de deixar o governo federal como, segundo ele, teria sido recomendado, ele decidiu ficar e enfrentar a crise política. "O Lula, num dado momento, quando foi posto na parede, disse: eu vou brigar", afirmou o ex-presidente. "E foi lá e disse que não houve nada, que é mentira. O Lula foi decisivo naquele momento em dissipar o mensalão".

O tucano disse que era contrário que Lula fosse deposto do governo naquele momento, em decorrência da crise do mensalão. Na avaliação dele, a queda de Lula criaria uma "fenda" no País que duraria dezenas de anos. "A minha visão é de que o ex-presidente, de alguma maneira, simbolizou a subida ao poder de um líder sindical. Você derrubar do poder um líder sindical e popular, ainda que legalmente tenha todos os argumentos, acabaria criando uma fenda no País que poderia durar anos", disse.

Sobre a relação com a presidente Dilma Rousseff, ele disse que é mais recente e mais formal, mas elogiou a postura de civilidade da petista em relação a ele. A presidente, por exemplo, convidou FHC para a recepção do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, neste ano, quando ele visitou o País. Ela também enviou ao ex-presidente uma carta parabenizando-o pelos 80 anos, comemorados também neste ano.