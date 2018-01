FHC diz que Serra é seu médico particular Num discurso de improviso, o presidente Fernando Henrique Cardoso disse, durante a cerimônia comemorativa dos 10 anos do Programa de Agentes de Saúde, que o pré-candidato do PSDB à presidência, o ministro da Saúde, José Serra, embora se declare médico e economista, na verdade, é seu médico particular, pela eficiência que tem demonstrado no Ministério. Fernando Henrique fez um discurso voltado para a área social, dando números, que segundo ele, provam os avanços obtidos pelo governo nas áreas de saúde, educação e de reforma agrária.