FHC diz que Lula não deveria 'cuspir no prato que come'

As declarações de FHC foram uma resposta a Lula, que chamou seus antecessores de pé-frio nesta tarde ao comentar a mudança de patamar do Brasil de devedor para credor. "Isto foi um insulto ao povo brasileiro que trabalhou para conseguir melhorar a situação (do País) e aos governos anteriores também", disse FHC. E continuou: "Que ele (Lula) seja pé-quente eu acho ótimo, agora não precisa xingar os outros, tenha paciência." Veja também: Lula diz que antecessores foram pé-frio Fernando Henrique também, ainda nas críticas à Lula , disse que não está preocupado tanto com os escândalos atuais, mas sim com os rumos do País. " É preciso ter indignação, é preciso que se crie um espírito mais afirmativo. O governo é governo e o presidente(Lula) passa a mão na cabeça de todos que falharam, em vez de se distanciar para mostrar o certo e o errado. E ainda diz que não sabe de nada. Isso é grave." A respeito de CPI mista dos cartões corporativos, FHC disse que existe uma acusação no atual governo e é preciso verificar. "Não houve acusação no meu governo" emendou. E voltou a dizer que mesmo que tenha algo errado no passado é preciso que se apure."Eu nunca sou solidário com falcatruas.", complementou.