FHC diz que está examinando eficácia do fim dos pré-pagos O presidente Fernando Henrique Cardoso disse hoje, após pronunciamento sobre o combate ao crime e violência, que ainda está "estudando a eficácia" do fim dos celulares pré-pagos. Esta sugestão foi dada pelo governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. "Há prós e contras; eles estão sendo examinados". O presidente disse em seu pronunciamento que no fim de fevereiro ou início de março já estarão sendo instalados nos presídios equipamentos destinados a bloquear chamadas telefônicas de aparelhos celulares. Ele lembrou que, muitas vezes, presos comandam organizações criminosas a partir dos presídios usando esses aparelhos. Ele disse que os testes estão em fase final. FHC afirmou que a luta contra o crime organizado exige competência, inteligência e informação e não a brutalidade. O presidente disse que o governo federal, por intermédio da Polícia Federal, está participando das investigações sobre a morte do ex-prefeito de Santo Adré, Celso Daniel (PT), com a expectativa de que se chegue à elucidação do caso. "Estamos todos empenhados em elucidar o bárbaro crime", afirmou. Segundo ele, a participação da PF se justifica pelo fato de também estar sendo analisada a hipótese de motivação política no crime. O presidente observou, no entanto, que até o momento os especialistas não encontraram evidência direta de motivação política, mas acrescentou que neste momento não se devem afastar hipóteses. Fernando Henrique reafirmou ainda que a luta contra o crime organizado é uma guerra que deve envolver todos os níveis de governo - federal, estadual e municipal. Ele citou como exemplo o fato de a Polícia Federal ter 600 agentes da Polícia Federal em São Paulo e o Estado tem 125 mil policiais. Disse também que o combate ao crime não se faz apenas com repressão mas com o envolvimento da sociedade. Ele ressaltou que Celso Daniel era um dos maiores entusiastas de um programa com tal objetivo, que está sendo coordenado pelo governo federal. O presidente contou que estava marcada para esta quarta-feira uma reunião entre Celso Daniel e o ministro chefe do gabinete de Segurança Institucional da Presidência, genereral Alberto Cardoso, para avançar no programa. Ele lembrou que ano passado o Fundo Nacional de Segurança repassou R$ 400 milhões aos Estados e neste ano o governo tentará restabelecer recursos aos "níveis adequados", uma vez que foram alterados pelo Congresso no Orçamento de 2002. Para ele, o problema da segurança não é uma questão partidária e nem política. O presidente mostrou-se satisfeito ao saber que o o presidente de honra do PT, Luiz Inácio Lula da Silva tem o mesmo pensamento.