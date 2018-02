FHC diz que denúncias contra tucanos não têm base O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) afirmou nesta quarta-feira, 27, que a vinculação das denúncias sobre o cartel no fornecimento de trens para o Metrô e a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) com o pagamento de propinas a lideranças do PSDB "não têm fundamento".