FHC diz que apoiará quem 'pacificar' PSDB em 2010 O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso disse que seu candidato à sucessão de Luiz Inácio Lula da Silva em 2010 será aquele quer resultar da pacificação do PSDB. O termo foi usado ao final de uma cerimônia na qual o líder tucano recebeu a Comenda do Ponche Verde do Estado do Rio Grande do Sul e foi chamado de "pacificador" pela governadora Yeda Crusius (PSDB), nesta segunda-feira, em Porto Alegre. Pressionado pelos repórteres a manifestar sua preferência, Fernando Henrique Cardoso saiu pela tangente, dizendo que vai apoiar o nome que o PSDB escolher, mas aproveitou a circunstância para dar a entender que espera que haja concórdia entre os tucanos. "Eu sou um pacificador, já disseram por aí", brincou, referindo-se ao discurso de Yeda. "Eu quero a pacificação e quem for o resultado da pacificação será o meu candidato". Caso Detran A passagem pelo Rio Grande do Sul acabou servindo também de apoio à governadora Yeda Crusius, fustigada pela oposição por suposta participação ou omissão de integrantes de sua equipe na fraude que desviou R$ 44 milhões do Detran e pressionada a esclarecer que a compra de sua casa, por R$ 750 mil, em 2006, não teve irregularidades. Ao abordar o assunto, proposto pelos repórteres, Fernando Henrique Cardoso defendeu a apuração completa de qualquer suspeita de irregularidades envolvendo a administração gaúcha e, ao mesmo tempo, manifestou confiança em Yeda.