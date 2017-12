FHC diz que Alckmin é um bom nome para prefeito de SP O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) afirmou nesta sexta-feira, 12, que o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin é um bom nome para disputar a prefeitura de São Paulo nas eleições do ano que vem. "Mas ele não é o único (candidato tucano) e eu não sei se ele gostaria de ser", ponderou. FHC participou nesta manhã de um seminário sobre reforma política promovido pela Associação Comercial de São Paulo. Na sua avaliação, ainda é cedo para opinar sobre a sucessão municipal. "No momento adequado eu vou opinar, mas ainda é cedo para isso", reiterou. FHC comentou que almoçou na semana passada com Alckmin, mas destacou que não falaram de eleições. "Somos vizinhos de universidade", comentou o ex-presidente, em referência ao fato de estar nos Estados Unidos ministrando aulas e o ex-governador paulista estar estudando na Universidade de Harvard, onde deve permanecer até o final de junho. As declarações de Fernando Henrique sobre a sucessão municipal foram feitas em entrevista coletiva, na qual participaram também o presidente da Associação Comercial de São Paulo, Guilherme Afif Domingos e o prefeito da capital, Gilberto Kassab (PFL). Nos bastidores do PSDB comenta-se que o nome de Kassab é o preferido da ala liderada pelo governador de São Paulo, José Serra (PSDB). Isso porque, segundo fontes ligadas ao tucano, o prefeito Kassab tem se mostrado muito fiel a Serra e, portanto, poderia ter o seu eventual apoio na disputa sucessória do ano que vem.