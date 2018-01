FHC diz que Aécio 'não fechou a porta' a chapa com Serra

Retirada da pré-candidatura de Aécio Neves abre caminho para formação de chapa com José Serra

SÃO PAULO - O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) afirmou ao Estado nesta sexta-feira, 18, ser "favorável" à chapa puro-sangue formada pelos governadores José Serra (SP) e Aécio Neves (MG) para disputar a Presidência da República em 2010. "A minha opinião todo mundo conhece, é antiga nesta matéria. É favorável", afirmou o ex-presidente.

FHC avalia também que Aécio "não fechou a porta" para a composição, mas diz que isso será conversado mais adiante. "O governador Aécio nega (que venha disputar a vice), mas não fechou a porta. Eu preciso conversar com ele porque eu não quero criar uma situação que dificulte", afirmou o ex-presidente.

Após um ano de articulações, o governador de Minas anunciou, na quinta-feira, 17, que desistiu da candidatura a presidente da República. A decisão abriu caminho para que Aécio componha uma chapa única como vice de Serra.

Questionado se a chapa Serra-Aécio seria "imbatível", Fernando Henrique disse: "Não sei se imbatível, mas o País não está mais acreditando em partidos. Chegamos a um ponto tal em que acreditamos em pessoas. Isso não implica em não ter alianças com outros partidos, mas os dois são muito expressivos."

A avaliação mais comum no PSDB é que os dois governadores unidos representam uma chapa mais forte na disputa contra a candidata do governo federal, a ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff (PT). Aécio, no entanto, diz que prefere disputar uma vaga ao Senado por Minas a entrar na corrida presidencial como vice.

