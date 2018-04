FHC diz estranhar ausência de PT em apuração da PF

Fernando Henrique questionou ainda a forma como a PF divulgou informações sobre a operação. ?Tudo corre em segredo de Justiça até que uma ''partezinha'' interessa à imprensa, justamente a ''partezinha'' em que só aparece a oposição, dando a impressão de que havia alguma coisa suspeita?, criticou. A tese foi reforçada em Brasília pelo presidente do DEM, deputado Rodrigo Maia (RJ), para quem o governo federal fez uso político da operação. Segundo ele, o governo deixa vazar informações ?deliberadamente?, sem provas do suposto envolvimento dos acusados. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.