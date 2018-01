FHC discute pauta do Congresso para 2002 O presidente Fernando Henrique Cardoso se reúne amanhã com presidentes de partidos aliados do governo para discutir a pauta do Congresso em 2002. Ele também receberá um pedido para modificar o texto da Medida Provisória que corrige a tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) em 17,5%, retirando o artigo que eleva a Contribuição sobre o Lucro Líquido (CSLL) para empresas prestadoras de serviços que declaram com base no lucro presumido. "Uns mais, outros menos, estão preocupados com o impacto negativo da elevação da CSLL", disse o presidente do PSDB, José Aníbal, referindo-se aos presidentes dos partidos aliados e incluindo-se entre os menos preocupados. "A idéia é ponderar que essa medida fosse revista, e naturalmente o Congresso vai colaborar para buscar alternativas." Na avaliação dos técnicos, as alternativas possíveis são a elevação do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) ou do Imposto sobre a Importação (II). Essas, porém, são consideradas mais danosas à economia do que a elevação da CSLL - que é, na visão da Receita Federal, uma forma de aproximar a tributação entre assalariados que recolhem IR como pessoa física e aqueles trabalhadores liberais que declaram como empresa e, por isso, recolhem menos impostos. O presidente da Câmara dos Deputados, Aécio Neves (PSDB-MG) acha que o governo "terá problemas" se não alterar a MP. Na avaliação do presidente do Senado, Ramez Tebet (PMDB-MT), a edição de uma nova MP retirando a elevação da carga tributária sobre as empresas seria a forma mais rápida de resolver o problema. "Mas nada impede que o Congresso faça um texto substitutivo", disse Tebet. Ele confirmou a convocação do ministro da Fazenda, Pedro Malan, e do secretário da Receita Federal, Everardo Maciel, para a segunda quinzena de fevereiro. "O governo já cedeu em pelo menos um ponto, que foi o de garantir a redução da alíquota do IR de 27,5% para 25% a partir de 2003", disse o senador Paulo Hartung (PSB-ES), autor do projeto de lei que corrigiu a tabela. A redução da alíquota, que já estava prevista, foi revogada pela MP. "Mas eles estão resistindo mais nessa questão do aumento da tributação das empresas." Na sua opinião, mais grave do que elevar a CSLL foi a forma como o Executivo fez tal alteração: depois de o presidente Fernando Henrique haver afirmado que sancionaria o projeto de lei aprovado pelo Congresso, o mesmo foi vetado e substituído pela MP, que ainda por cima continha uma elevação de CSLL já rejeitada pelos parlamentares. "O governo poderia ter encontrado outras alternativas, como cobrar impostos das 500 maiores empresas do País, ou combater a sonegação", disse Tebet, sem esconder sua irritação. "Fiquei surpreso com a MP, e mais surpreso ainda ficou o presidente Aécio, que ouviu do presidente Fernando Henrique que o projeto de lei seria sancionado." José Aníbal reconheceu que os aliados ficaram contrariados com o veto ao projeto de lei e a edição da MP. O vice-líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PPB-PR) vê a questão de outra maneira. "O Congresso deu uma de joão-sem-braço nesse episódio; sabia que era preciso achar uma compensação para a correção da tabela e deixou a batata quente para o Executivo", afirmou. "A solução foi encontrada." Pauta Além da MP, os presidentes deverão discutir os temas prioritários do Congresso neste ano, como a reforma política. "Há espaço para avançar nessa questão, ainda que as novas regras valham apenas para a próxima eleição", disse José Aníbal. Outro tema pendente na pauta do Congresso, a reforma tributária, deverá ser deixada para o ano que vem, na avaliação de Aníbal. "Ou definitivamente se cria uma convergência sobre esse tema, ou não teremos avanço", disse ele. "É assunto para o próximo mandato." Ricardo Barros acha que a reforma tributária só avançará se ela puder ser decidida até junho. Segundo Barros, outros itens importantes da pauta são: a prorrogação da cobrança da Contribuição Provisória sobre a Movimentação Financeira (CPMF), algumas MPs (entre elas, a que trata da dívida dos agricultores), e o Orçamento de 2003. "Normalmente, começamos a analisar a proposta do Orçamento em setembro; este ano, os trabalhos deverão começar só em novembro", observou.