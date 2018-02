FHC: 'Dilma não vai poder governar no piloto automático'

"Ela não vai poder governar no piloto automático como o presidente Lula pôde governar", disse. "Se não há vento de proa ainda, não há vento de cauda mais", metaforizou. Além da diferença de conjuntura econômica, Dilma tem, segundo FHC, condições e características distintas do presidente Lula. "Ele (Lula) tinha um predomínio maior do partido e uma capacidade de relacionamento direto com a população. Ela não tem estas características objetivamente", comparou.

O ex-presidente alegou ainda que Dilma tem carreira administrativa, mas não tem muita experiência em gestão. "Vamos ver como ela vai enfrentar estes problemas todos", disse. "Vamos ver o que ela vai poder fazer."