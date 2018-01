FHC deve sancionar Lei Antidrogas com 4 vetos O presidente Fernando Henrique Cardoso deverá sancionar amanhã, com quatro vetos, o projeto da Lei Antidrogas aprovado em dezembro pelo Congresso, segundo disse hoje o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Alberto Cardoso, a um grupo de parlamentares, em reunião no Palácio do Planalto. Segundo o ministro da Justiça, Aloysio Nunes Ferreira, a sanção está prevista para antes da viagem que o presidente fará à Rússia e à Ucrânia, a partir de sábado. Aloysio Nunes afirmou que a intenção do governo é vetar apenas alguns trechos da nova lei - que tem como objetivo diferenciar explicitamente a punição a usuários e traficantes de drogas, mas provoca a reação de promotores preocupados com o abrandamento de penas para traficantes. Segundo relato do deputado Elias Murad (PSDB-MG), autor do projeto e um dos participantes da reunião com o general Cardoso, os prováveis quatro vetos, de acordo com o general, seriam os seguintes: parágrafo 2º do artigo 24, que permite a redução de penas para traficantes que tiverem cumprido um terço da pena; artigo 56, que permitiria à Justiça estadual julgar narcotraficantes; artigo 12, que dispõe sobre o custeio do tratamento dos usuários de drogas, e o artigo 42, que prevê a prisão de usuários que não aceitaram cumprir penas alternativas.