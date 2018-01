FHC deve mudar ministério antes de abril O secretário-geral do PSDB, deputado federal Márcio Fortes (RJ), disse que o presidente Fernando Henrique Cardoso pretende substituir, antes de abril, os ministros que disputarão as eleições de outubro. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, os ministros-candidatos podem permanecer no cargo até o dia 6 de abril. O novo Ministério de Fernando Henrique, que vai conduzir as ações do governo no último ano de seu mandato, não contará com 13 dos atuais ministros. José Serra (Saúde), Raul Jungmann (Desenvolvimento Agrário), Paulo Renato Souza (Educação), Pimenta da Veiga (Comunicações), Pratini de Moraes (Agricultura), Aloysio Nunes Ferreira (Justiça), Roberto Brant (Previdência), Sarney Filho (Meio Ambiente), Carlos Melles (Turismo e Esportes), Francisco Dornelles (Trabalho), Martus Tavares (Planejamento) Artur Virgílio (secretaria-geral da Presidência da República), e Ney Suassuna (Integração Nacional) serão candidatos nas próximas eleições. Fortes afirmou que Serra assumirá sua candidatura à Presidência da República pelo PSDB até o fim do mês, ainda na condição de ministro. Segundo o secretário-geral do partido, o atual titular da Saúde só deixará o governo juntamente com os demais colegas. Fortes reuniu em sua residência, num almoço em Brasília, integrantes da cúpula tucana, como o próprio Serra, o ministro das Comunicações, Pimenta da Veiga, e o presidente nacional do partido, deputado federal José Aníbal (SP). Antes, Fortes participou no Palácio do Planalto de reunião da Câmara de Gestão da Crise de Energia Elétrica, onde conversou com Fernando Henrique e o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Arthur Virgílio.