FHC deve assinar hoje MP que permite à PF investigar seqüestros O presidente Fernando Henrique Cardoso deve assinar hoje uma medida provisória, que permitirá à Polícia Federal entrar automaticamente nas investigações sobre seqüestro, dispensando assim o pedido dos governos estaduais. Segundo informações do Ministério da Justiça, além de casos de seqüestro, a MP vai permitir que a Polícia Federal atue nas investigações de repercussão interestadual e internacional, roubos e furtos de instituições financeiras de âmbito nacional, violação de direitos humanos, tortura, genocídio, terrorismo, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, trabalho escravo e crimes contra mulher e criança. O Ministério da Justiça informou que os investimentos na área de segurança pública aumentaram consideravelmente desde 1995, no início do governo Fernando Henrique Cardoso. Naquele ano, segundo o ministério, foram investidos R$ 141 milhões e para este ano foi aprovado no Congresso um orçamento de R$ 1,2 bilhão.