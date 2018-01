FHC define reforma ministerial quando voltar O presidente Fernando Henrique Cardoso vai definir o calendário da reforma ministerial, tendo em vista a substituição de ministros que disputarão as eleições de outubro, após voltar da viagem à Rússia e à Ucrânia. O ministro das Comunicações, Pimenta da Veiga, disse nesta segunda-feira que vai conversar com o presidente sobre o assunto, depois do retorno dele ao Brasil, previsto para a próxima quinta-feira. O secretário-geral do PSDB, deputado federal Márcio Fortes (RJ), informou que Fernando Henrique pretende realizar a reforma antes de abril, quando termina o prazo legal para a desincompatibilização. Veiga afirmou que não haverá regra na substituição dos ministros como, por exemplo, a opção automática pelo corpo técnico dos ministérios. "O presidente decidirá conforme a conveniência de cada pasta", disse. Pelo menos 13 ministros vão deixar o ministério, a começar pelo da Saúde, José Serra, candidato tucano a presidente. Serra deve deixar o governo em fevereiro, na tentativa de fazer deslanchar a candidatura, em vias de ser lançada publicamente. O ministro das Comunicações disse que, antes de embarcar para a Rússia, na semana passada, Fernando Henrique reafirmou a disposição de conversar sobre a reforma ministerial após a volta ao Brasil. "Pouco antes do embarque, em Brasília, o presidente reiteirou a necessidade dessa conversa", afirmou Veiga, que espera assumir a coordenação da campanha presidencial do partido com a candidatura a deputado federal, senador ou governador de Minas Gerais. "Evidente que estou avaliando com ele (FHC) o papel que devo ter neste ano, que é importante para o Brasil", disse o ministro, dizendo que, em 1998, participou do grupo de coordenação da campanha de reeleição de Fernando Henrique, apesar de também disputar mandato de deputado federal. "Uma coisa não elimina a outra", disse. Veiga evitou dizer se pretende indicar como substituto no ministério das Comunicações o presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Renato Guerreiro. Além do ministro das Comunicações e Serra, são pré-candidatos às eleições de outubro os ministros da Secretaria-Geral da Presidência da República, Arthur Virgílio Neto; da Agricultura, Marcus Vinícius Pratini de Morais; do Desenvolvimento Agrário, Raul Jungmann; da Educação, Paulo Renato Souza; do Esporte e Turismo, Carlos Melles; da Integração Nacional, Ney Suassuna; da Justiça, Aloysio Nunes Ferreira; do Meio Ambiente, José Sarney Filho; do Planejamento, Orçamento e Gestão, Martus Tavares; da Previdência Social, Roberto Brant, e do Trabalho, Francisco Dornelles.