FHC defende que PSDB se aproxime mais da população

Fernando Henrique afirmou que "a força dinâmica" pertence às mulheres e aos jovens, que devem ser os principais interlocutores do partido. "Nós vamos ganhar porque vamos ouvir muito. Não teremos preguiça de andar por toda parte", disse, em referência à corrida ao Palácio do Planalto em 2014. O discurso dele, que foi apresentado como "o presidente que mudou o Brasil", durou mais de 20 minutos e foi fortemente aplaudido pelos militantes.

Economia

O ex-presidente exaltou as medida econômicas tomadas em seu governo e criticou o PT. "Resolvemos enfrentar de cara o maior problema do País, que levava o pobre à miséria, que era a inflação. Tivemos que ter confiança em nós próprios. Não foi fácil. Tivemos que explicar o que estávamos fazendo. Dizem que eles fizeram a estabilidade do Brasil, mas não", disse.

"Quando resolveram fazer as coisas certas - como fazem agora, a lei dos portos, - fazem de maneira equivocada, não explicando a todos e não compondo interesses. Fazem atrasado", criticou. "O Brasil está cansado do que está aí. O principal ministério desse governo é o de desinformação e propaganda. Hoje existe uma voz só, a voz do partido, do governo, do Estado. As empresas do Estado falam a mesma voz do partido", criticou.