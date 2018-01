FHC defende chapa de coligação de partidos governistas O presidente Fernando Henrique Cardoso saiu em defesa de uma chapa da coligação de partidos que apoiam seu governo para disputar a sucessão em outubro deste ano. "Sou do PSDB e meu candidato obviamente será o do PSDB, mas sou também presidente da República", observou Fernando Henrique, em entrevista coletiva no Kremlin. Segundo ele, a experiência de chefe de governo lhe ensinou que o respaldo de uma coalizão de partidos é "essencial" para um governo estável. "Em tempos de instabilidade como estes, os países podem derrapar", advertiu o presidente. "Não quero dizer que não vá haver democracia (se vencer um candidato de um único partido). Vai haver. Mas, num país de interesses tão complexos, tem que haver aliança e dizer com clareza: aliança para quê?" De acordo com o presidente, o debate eleitoral ainda não chegou ao estágio desse tipo de definição. À pergunta sobre se o PSDB abriria mão da cabeça de chapa para o PFL, cuja candidata, Rosana Sarney, vai melhor nas pesquisas do que o tucano José Serra, o presidente respondeu: "Não sou dirigente do PSDB. Não quero falar em nome do PSDB." Fernando Henrique destacou, no entanto, que "o PSDB é um partido forte, com vários governos (estaduais), e tem todas as condições de avançar", numa referência à candidatura do ministro Serra. O presidente descartou a idéia de que o presidente da Câmara, Aécio Neves (PSDB-MG), pudesse ter um "recado" seu para o governador do Ceará, Tasso Jereissati (PSDB) - rival de Serra -, no encontro que os dois terão hoje. "Falei com o Tasso acho que ontem mesmo (sábado). Ele tem uma relação direta comigo, não precisa de emissário", afirmou o presidente. "Esse encontro é importante por causa da unidade do PSDB. Tasso participa do coração do PSDB." Fernando Henrique também afastou a hipótese de a candidatura do ministro do Desenvolvimento Agrário, o pernambucano Raul Jungman, ser um artifício do grupo que apóia Serra para enfraquecer a candidatura da governadora do Maranhão, Rosana Sarney. "Quem avisou ao Serra que o Jungman seria candidato foi o ministro (da Justiça) Aloysio (Nunes Ferreira), a meu pedido. O Serra nem sabia, estava viajando." Segundo o presidente, Jungman apenas o informou de que participaria das prévias do PMDB. Assim como o ministro da Agricultura, Marcus Vinícius Pratini de Moraes, que se lançou pré-candidato pelo PPB. "Até encorajei o Pratini", disse Fernando Henrique. "Quem quiser ser candidato, que seja. Sou presidente, não xerife, para dizer quem deve ser candidato." Comitê eleitoral - Fernando Henrique também avaliou que já passou o tempo em que o governo federal tinha participação ativa nas campanhas. "Isso, me desculpem, mas não tem importância. Quem acha que será eleito com ajuda da máquina (de governo) está iludido. Não vou transformar meu governo em comitê eleitoral de quem quer que seja, o que não quer dizer que não vou apoiar um candidato."