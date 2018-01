FHC decide liberação de verbas que "sobraram" de 2001 O presidente Fernando Henrique Cardoso encerrou hoje reunião realizada em duas etapas com cinco ministros, no Palácio da Alvorada, quando foi acertada a liberação de cerca de R$ 2,8 bilhões do Orçamento de 2001, já empenhados pelos Ministérios da Fazenda e do Planejamento. O secretário-geral da Presidência, ministro Arthur Virgílio, que participou das duas rodadas do encontro, afirmou que o presidente promoveu o acerto com os ministros para evitar desgastes com as bancadas que aprovaram emendas durante a tramitação da proposta orçamentária de 2001 no Congresso. Na reunião de hoje no Alvorada, foi elaborada uma lista, que inclui principalmente realização de obras. Para dar início a essas obras, os ministros tomarão por base essa listagem. Da primeira etapa do encontro de hoje participaram os ministros Carlos Melles (Esporte e Turismo), Alderico Lima (Transportes), Ovídio de Angelis (Integração Regional) e Arthur Virgílio. Na segunda etapa, o presidente conversou com o ministro da Previdência, Fernando Brant, novamente com a participação de Virgílio. "Boas notícias" Arthur Virgílio afirmou que o presidente Fernando Henrique Cardoso deverá fazer um pronunciamento, ainda sem data definida, para anunciar ao País as "boas notícias que o governo tem para dar". O presidente, segundo o ministro, deverá falar sobre o reajuste da tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física, o aumento do salário mínimo para R$ 200,00, a partir de abril e os superávits de US$ 18 bilhões na Agricultura e de US$ 2,643 bilhões da balança comercial que neste ano, segundo Virgílio, deverá chegar a US$ 5 bilhões. O ministro reafirmou como prioritários para o governo a aprovação, neste ano, os seguintes projetos que tramitam no Congresso Nacional: o que institui a criação dos fundos de previdência complementar ao servidor público; o que flexibiliza e regulamenta o artigo 192 da Constituição, que trata do Sistema Financeiro Nacional; e os que tratam da Lei de Falências e Reforma tributária. Com relação à reforma tributária, Arthur Virgílio afirmou que uma comissão comandada pelo deputado Delfim Neto (PPB-SP) vai estimular o debate sobre o alcance das mudanças.