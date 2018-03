FHC critica ideia de plebiscito O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso afirmou, na terça-feira, 25, ser preciso "que todos os partidos saibam que a reforma política é necessária", mas opinou que "do ponto de vista constitucional, o caminho do plebiscito não é o mais indicado" para realizá-la. "Sou entusiasta da consulta popular, mas acho que o governo tem força suficiente para colocar a reforma na pauta do Congresso. E ela pode então ser submetida a um referendo popular. Mas, agora, o plebiscito vai perguntar o quê? Se as pessoas querem ou não a reforma? Todo mundo quer. Vamos então buscar uma proposta e depois submetê-la à população", sustentou FHC.