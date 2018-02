FHC critica gestão do PT, que teria ficado longe do povo

Todos entoaram palavras de união e mudança. A iniciativa tem como objetivo tentar transmitir que Aécio terá apoio no Estado, o maior colégio eleitoral do País. Nas eleições de 2010, quando Serra foi o candidato da legenda, alguns dirigentes tucanos acusaram Aécio de fazer "corpo mole" em Minas Gerais, segundo maior colégio eleitoral do Brasil e onde Serra não conseguiu derrotar a presidente Dilma Rousseff. "O partido está totalmente unido com o povo brasileiro, que percebe o trabalho de Aécio", afirmou FHC.

O ex-presidente tucano destinou parte do discurso para fazer ataques ao atual governo. FHC disse que a atual gestão petista ficou longe do povo e criticou a estratégia de polarização entre PT e PSDB. "Chega de nós e eles. Somos todos trabalhadores honestos", afirmou para, depois, apontar corrupção no governo petista. "Há corrupção na área da saúde, uma das mais sagradas do povo brasileiro".