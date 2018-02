FHC considera absurda eleição de Feliciano para comissão

Feliciano é acusado de racismo e homofobia e vem recebendo várias manifestações contrárias à sua permanência na comissão. Mais cedo nesta terça-feira, integrantes do PT, PSOL e PSB na Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados protocolaram pedido de mandados de segurança no Supremo Tribunal Federal (STF) contestando a sessão que elegeu o deputado como presidente do colegiado.

Apesar dos protestos, Feliciano disse, no início desta tarde, que não pretende deixar a presidência da comissão, está "tranquilo" e é um "homem sereno".