FHC cobra oposição mais combativa do PSDB Depois do racha na bancada do PSDB na Câmara, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso afirmou ontem aos chamados tucanos dissidentes na Câmara dos Deputados que o partido tem de colocar o foco na oposição ao PT, que já estaria em ?campanha? com a pré-candidata do partido, a ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff. Em encontro em São Paulo, oito parlamentares ouviram de FHC que o partido tem de ser mais combativo, principalmente num momento em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva já pôs sua candidata em evidência. Ele defendeu ainda a tese de que o candidato tucano deve ser definido rapidamente. Os parlamentares colocaram ao ex-presidente a crise na bancada, mas Fernando Henrique preferiu não interferir na questão. Na semana passada, o atual líder, José Aníbal, foi reeleito, mas 19 deputados foram contra a sua recondução, por não estar prevista no estatuto. ?Colocamos para ele que o nosso movimento (contra a atual liderança) tem a ver com isso. Com uma oposição mais forte?, declarou o deputado Vanderlei Macris. Embora tenha decidido manter a dissidência, o grupo resolveu não tomar nenhuma medida contra Aníbal. ?Essa é uma questão da bancada?, disse Arnaldo Madeira (SP). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.