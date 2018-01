FHC chega a Goiás para verificar estragos da chuva O presidente Fernando Henrique Cardoso chegou hoje à tarde à cidade de Goiás, antiga capital do Estado de Goiás, para sua visita às áreas atingidas por fortes chuvas. Os pontos mais danificados são prédios históricos do centro, região conhecida como Goiás Velho. O presidente está acompanhado do ministro da Integração Nacional, Ney Suassuna. Logo após a visita, Fernando Henrique deverá retornar a Brasília, segundo assessores.