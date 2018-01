FHC: Aécio tem que consolidar nome com população Um dia após o senador Aécio Neves (PSDB-MG) reunir-se em São Paulo com a bancada de deputados estaduais da sigla, numa tentativa de aproximar-se da ala mais ligada ao ex-governador tucano José Serra e ao atual Geraldo Alckmin (PSDB), o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso avaliou, nesta sexta-feira, 30, que o caminho do senador mineiro dentro da sigla, na corrida à Presidência da República nas eleições do ano que vem, está praticamente definido, restando ele consolidar seu nome junto aos eleitores.