FGV lançará indicador de confiança na Justiça A Fundação Getúlio Vargas (FGV), que já monitora a inflação e a percepção do consumidor, entre outros itens, lançará até junho o Índice de Confiança na Justiça (ICJBrasil). O projeto - da professora Luciana Gross Cunha, da Direito GV, em parceria com o Instituto Brasileiro de Economia (Ibre) - prevê avaliação trimestral da imagem do Judiciário (sob critérios de eficiência, imparcialidade e honestidade) e da percepção sobre a capacidade do Poder de solucionar problemas. "Uma das formas de avaliar a legitimidade do Judiciário é ver se cumpre o seu papel, se é lembrado como instituição que soluciona conflitos. Queremos medir, ainda, a resposta a escândalos no Judiciário", diz Luciana. A parceria com o Ibre, unidade da FGV responsável por estatísticas, garantirá entrevistas nas sete principais capitais. Luciana afirma que, após a criação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e a reforma do Judiciário, a população passou a ser irrigada com dados, mas falta um levantamento sobre a resposta do cidadão ante esse Poder. Segundo ela, o índice terá o objetivo de medir até que ponto as mudanças recentes geraram resultados práticos.