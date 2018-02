FGV: com Marina na disputa, Aécio é o principal afetado Se Marina Silva, candidata a vice-presidência na chapa do PSB, vier a assumir o lugar de Eduardo Campos na disputa, Aécio Neves é o principal afetado na corrida eleitoral, na avaliação do cientista político e professor da Fundação Getulio Vargas, Marco Antonio Carvalho Teixeira. "Ela consegue agregar eleitores que tendiam a Aécio apenas no segundo turno e que, agora, podem fazer a opção pela ex-senadora já no primeiro turno", avaliou Teixeira.