Festa junina de Lula atrai poucos convidados A festa junina organizada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na noite desta sexta-feira, na Granja do Torto, não teve a mesma freqüência de anos anteriores. Marcada para as 18 horas, a festa não mobilizou vários convidados. Até as 21 horas, apenas o vice-presidente, José Alencar, e oito ministros tinham comparecido. Nenhum deles vestido a caráter, como havia pedido a primeira-dama Marisa Letícia. Apenas alguns amigos da família vestiram roupas caipiras, chapéus ou maquiagem. A entrada da granja foi totalmente decorada. Um portal feito de palha e papel com os dizeres "Arraiá do Torto" recebia os visitantes. Logo depois, uma seqüência de bandeiras de papel formava a bandeira do Brasil. Já escolados, a maioria dos ministros presentes chegou em carros particulares. A exceção foi o ministro das Minas e Energia, Silas Rondeau, o último a chegar, no carro oficial. Os demais ministros que compareceram foram o da Integração Nacional, Pedro Brito; das Comunicações, Hélio Costa, da Defesa, Waldir Pires; da Educação, Fernando Haddad; dos Esportes, Orlando Silva; da Previdência, Nelson Machado; da Segurança Institucional, general Armando Félix.