Festa junina ajuda a quebrar clima pesado na Casa A comemoração do dia de São João, se não amainou a crise no Senado, serviu ao menos para aliviar o clima pesado. Ontem à noite, festa promovida pelo ex-senador José Jorge (DEM-PE), na Catedral Anglicana de Brasília, reuniu o senador Heráclito Fortes, o ministro de Relações Institucionais, José Múcio Monteiro (PTB), além do presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Ubiratan Aguiar, entre outros personagens. Não faltaram chapéu de palha, camisa xadrez e até alguns esboços de sorriso.