Festa do PT deve começar com uma hora de atraso

A expectativa é de que a presidente Dilma Rousseff chegue no final do evento para cortar o bolo junto com Lula. A comemoração conta com a presença de ministros, governadores e lideranças do partido.

Os governadores do Distrito Federal, Agnelo Queiroz; da Bahia, Jaques Wagner; e do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, já estão em Brasília e confirmaram presença. A previsão é de que o evento termine por volta das 20 horas.

A organização havia planejado uma festa, mas a comemoração foi cancelada por causa do estado de saúde delicado do ex-vice-presidente José Alencar. Lula deve embarcar para São Paulo logo depois do evento.