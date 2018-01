Festa de parentes na assembleia gaúcha

A deputada estadual do Rio Grande do Sul Marisa Formolo (PT) resolveu usar os últimos dias do seu mandato para homenagear a sua família em uma solenidade na Assembleia Legislativa. Na última quarta-feira, ela condecorou o marido, três filhos e cinco irmãos com a Medalha da Legislatura. O irmão mais velho, Armando Formolo, foi agraciado também com aquela que é considerada a maior honraria do parlamento gaúcho: a Medalha do Mérito Farroupilha. Ao todo, dez medalhas foram distribuídas.

Segundo a deputada, o gesto foi um agradecimento pelo apoio que recebeu dos parentes enquanto exercia o seu mandato. "Eu venho da tradição da cultura italiana, que tem famílias grandes e se ajudam muito. A minha família foi muito importante para eu cumprir o meu papel na política", afirmou.

Apesar da distribuição de honrarias ter sido bastante criticada por parlamentares e servidores que trabalham na Assembleia, Marisa disse não se importar com as reações negativas.

"Eu fiz um ato dentro da lei, da ética, da legalidade. Gostaria que esse momento servisse para discutir o papel da família na sociedade e a reestruturação da política através da família", afirmou a petista.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Princípios. Para o deputado estadual Vanderlan Vasconselos (PSB), a colega desrespeitou o artigo 37 da Constituição, que trata dos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade na administração pública.

Vasconselos, que cumpre um mandato tampão de um mês, pregou a ética na vida pública e protocolou um pedido para que as medalhas sejam devolvidas.

"Não há como fortalecer o papel da família usando dinheiro público. Isso faz com que as pessoas se desencantem ainda mais com a política", disse o deputado.

Um texto divulgado pela assessoria da deputada afirma que o irmão de Marisa que recebeu a Medalha do Mérito Farroupilha "relutou" em aceitar a homenagem, mas que durante a cerimônia fez questão de enfatizar o "papel da família Formolo para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul".

Entre as personalidades que já receberam a mesma honraria que Armando, está a presidente da República Dilma Rousseff e o vice-presidente, Michel Temer.