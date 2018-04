Ferroviários protestam no RJ contra mudanças no Refer Ferroviários e metroviários fizeram ontem uma manifestação no centro do Rio para protestar contra a anunciada troca da diretoria da Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social (Refer), fundo de pensão da categoria. Na semana passada, a tentativa frustrada do PMDB de mudar a direção da Fundação Real Grandeza, responsável pelo fundo de pensão das estatais Furnas e Eletrobrás, também provocou polêmica. Os trabalhadores da Refer afirmam que o ministro dos Transportes, Alfredo Nascimento, e o deputado federal Valdemar Costa Neto, ambos do PR, estariam por trás da tentativa de substituir o atual presidente do fundo, Marco André Marques Ferreira, por Alexandre Júlio Lopes de Almeida, que seria ligado ao partido. A atual diretoria tem mandato até 2011. Durante a manifestação, o presidente do Sindicato dos Empregados em Previdências Privadas do Rio, Aristóteles da Silva Arueira, associou as tentativas de mudanças das diretorias dos fundos ao interesse de políticos do PMDB e do PR de fazer caixa partidário pensando nas eleições de 2010. A tentativa de trocar o presidente da Refer foi feita por um ofício do Ministério dos Transportes, em 17 de fevereiro. O ministro apontou motivos técnicos e alegou que o presidente Marco André Marques Ferreira foi nomeado apenas interinamente. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.