Ferreira é quadro 'mais forte e preparado', diz produtor

Outros nomes que circulam como possíveis substitutos de Marta são o do presidente do Instituto Brasileiro de Museus, Angelo Oswaldo de Araujo Santos, o do assessor especial da Presidência da República para Assuntos Internacionais, Marco Aurélio Garcia, o do ex-presidente José Sarney e o da deputada federal Jandira Feghali (PCdoB-RJ). Juca foi coordenador do programa de governo da presidente Dilma Rousseff na área cultural - o que foi visto pelo setor como um sinal de que ele voltaria ao comando da pasta a partir de 2015.

Antigo colaborador da pasta (foi representante do MinC no Rio no período Gil), o filósofo Adair Rocha concorda que a volta de Juca seria o melhor para a continuidade do trabalho deixado por ele em 2010, quando assumiu a ministra Ana de Hollanda. "Juca seria o indicado para que se volte a ter o protagonismo da sociedade, a atenção à diversidade. Ele tem representatividade com o mercado e com os movimentos sociais e pode dar continuidade a projetos como o Cultura Viva e os pontos de cultura, além de incentivar a economia da cultura."