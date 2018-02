Ferramenta analisou 700 mil registros de votos no Congresso

O Basômetro alcançou em outubro a marca de 700 mil registros de votos de parlamentares, em 1.543 votações ocorridas na Câmara e no Senado nos últimos 13 anos e 10 meses.

Lançado em maio de 2012 pelo Estadão Dados, um núcleo de jornalistas dedicados a capturar e tratar informações usando técnicas estatísticas, algoritmos e formas visuais de apresentação de dados, o Basômetro é uma ferramenta online interativa que permite a análise do comportamento de partidos e parlamentares em relação à orientação do governo em votações nominais.

Cada parlamentar é representado por uma bolinha com a cor do seu partido. Quanto mais próxima a bolinha estiver do governo (no alto), maior é a taxa de governismo, ou seja, o número de votos pró-governo em relação ao total de votos no período.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ao entrar na ferramenta, o usuário pode selecionar, no alto, o tipo de análise que quer fazer: dos governos Dilma Rousseff (Câmara dos Deputados e Senado) ou Luiz Inácio Lula da Silva (Câmara), por bancadas partidárias ou por votações específicas. Também é possível selecionar um único partido ou um conjunto de legendas, e especificar o período a ser analisado.

No alto, um título dinâmico aponta o número de deputados pró-governo na taxa selecionada. Com isso, o próprio usuário estabelece parâmetros para a análise e chega às suas próprias conclusões.

Atualização. O Basômetro tem seus dados regularmente atualizados quando ocorrem votações na Câmara ou no Senado. Fazem parte do acervo da ferramenta todas as votações nominais (aquelas em que há identificação da posição do parlamentar) em que houve orientação de voto do governo em relação ao projeto.

Em 2014, 13 cientistas políticos utilizaram a ferramenta para publicar 10 ensaios sobre padrões de votações, presidencialismo de coalizão e governismo na política brasileira. Os textos foram reunidos no livro Análise Política & Jornalismo de Dados – Ensaios a partir do Basômetro (Editora FGV).

O Basômetro é um dos itens do Atlas Político Estadão Dados, compilação de ferramentas interativas para a análise de dados de eleições, de partidos e de votações no Congresso.